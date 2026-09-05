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Fenerbahçe ateşle oynamış resmen: 'Kara koyun' öldü, 'ak koyun' ortaya çıktı!

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Fenerbahçe ateşle oynamış resmen: 'Kara koyun' öldü, 'ak koyun' ortaya çıktı!

Cihan Kamer'in transferi için İtalya'ya gittiği yıldız oyuncu ile ilgili iddialar büyük bir yanlıştan dönüldüğünü gösteriyor...

#1
Foto - Fenerbahçe ateşle oynamış resmen: 'Kara koyun' öldü, 'ak koyun' ortaya çıktı!

Scott McTominay gündeminin arkasındaki esrar perdesi aralandı… Menajer gazlaması olarak Fenerbahçe'nin masasına gelen İskoç oyuncunun durumunun 'ayağında kabarcıklar var' denilecek kadar basit olmadığı ortaya çıktı. McTominay'ın ciddi ciddi kalp ritim bozukluğu nedeniyle ameliyat olmasının zorunlu olduğu netleşti.

#2
Foto - Fenerbahçe ateşle oynamış resmen: 'Kara koyun' öldü, 'ak koyun' ortaya çıktı!

Fenerbahçe için transferin son günlerinde Scott McTominay gündemi oluştu… Şaşırtıcıydı, çünkü bir önceki sezon Lukaku ile şampiyon olan takımın yıldızıydı. Geçen sezon da takımın iyileri arasındaydı. Sadece o kadar değil, Dünya Kupası'nda iyi oynadı. Ancak buna rağmen Cihan Kamer'in İtalya'ya gittiği, Napoli ile masaya oturduğu, 30 milyon avroya işi bitirmeye çalıştığı iddia edildi.

#3
Foto - Fenerbahçe ateşle oynamış resmen: 'Kara koyun' öldü, 'ak koyun' ortaya çıktı!

Her ne kadar menajer gazlaması bariz ortada olsa da işin gerçeği yavaş yavaş ortaya çıkıyor… Daha bu iddianın ortaya atıldığı gün Scott McTominay'ın ayaklarında kabarcık sorunu olduğu açıklamaları basına düştü. İskoç oyuncunun küçük bir operasyon geçirip daha sonra sahalara döneceği iddia edildi.

#4
Foto - Fenerbahçe ateşle oynamış resmen: 'Kara koyun' öldü, 'ak koyun' ortaya çıktı!

Ancak bugün "kara koyun" öldü, "ak koyun" ortaya çıktı. Fotospor'a göre; Napoli, İskoç futbolcusu Scott McTominay'ın kalp ritim bozukluğu nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı. İskoç oyuncu da hemen bunun üzerine, "İyiyim, kulüpte uzun zamandır bilinen bir şeydi, olabileceğini biliyorduk," açıklamasını yaptı. 2024-25 sezonu Serie A'nın en iyi oyuncusu seçilen isim, Milano'daki Profesyonel Oyuncular Birliği Galası'nın kulisinde açıklamayı yaptı.

#5
Foto - Fenerbahçe ateşle oynamış resmen: 'Kara koyun' öldü, 'ak koyun' ortaya çıktı!

İtalyanlar nasıl "Fenerbahçe sakat Oosterwolde'yi Roma'ya göndermek istedi" minvalinde haberler yaptıysa bizim Türk basını da "Napoli, kalbinden sorunlu McTominay'ı Fenerbahçe'ye göndermek istedi" çıkışını yapabilir.

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