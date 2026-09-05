Fenerbahçe ateşle oynamış resmen: 'Kara koyun' öldü, 'ak koyun' ortaya çıktı!

Fenerbahçe için transferin son günlerinde Scott McTominay gündemi oluştu… Şaşırtıcıydı, çünkü bir önceki sezon Lukaku ile şampiyon olan takımın yıldızıydı. Geçen sezon da takımın iyileri arasındaydı. Sadece o kadar değil, Dünya Kupası'nda iyi oynadı. Ancak buna rağmen Cihan Kamer'in İtalya'ya gittiği, Napoli ile masaya oturduğu, 30 milyon avroya işi bitirmeye çalıştığı iddia edildi.