Şuhut’ta kurulan lunaparka yoğun ilgi Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kurulan lunaparka vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kurulan lunaparka vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şuhut ilçesinde yeni kurulan lunaparka vatandaşlar ilgi gösterirken, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt da lunaparkı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayan Başkan Bozkurt, lunaparkta eğlenmeye gelen vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar tarafından Başkan Bozkurt’a yoğun bir ilgi gösterildi.

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