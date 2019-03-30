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Şuhut’ta eski Bakan Eroğlu’nun katılımı ile açık hava mitingi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde eski Orman ve Su İşleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Özel Irak Temsilcisi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof.

30 Mart 2019 Cumartesi 17:11
Şuhut’ta eski Bakan Eroğlu’nun katılımı ile açık hava mitingi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde eski Orman ve Su İşleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Özel Irak Temsilcisi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun katılımlarıyla AK Parti Şuhut İlçe Başkanlığı tarafından açık hava mitingi düzenlendi.


Hükumet Konağı önünde düzenlenen açık hava mitingine Eroğlu’nun yanı sıra, AK Parti Şuhut Belediye Başkan Adayı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Diren, AK Parti İl Genel Meclisi Adayları Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Adil Karabulut, AK Parti Şuhut Belediye Meclisi Adayları, AK Gençler ve binlerce vatandaş katıldı.


Açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, "Yaparsa yine AK Parti yapar. Yaparsa Veysel Eroğlu yapar, yaparsa Recep Bozkurt yapar. Biz laf değil icraat partisiyiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır’’ dedi.


AK Parti Şuhut Belediye Başkan Adayı Recep Bozkurt ise, "Bir de çiçekçi var o da fidanlığa müdür olacakmış. Bin kişiye de belediyede iş sözü verilmiş. Ya kardeşim bu kadar bol keseden vaadi nereden buluyorsunuz. Bu kadar bol keseden vaadi bırakın, belediye bütçesi, devlet bütçesi kaldırmaz. Bu siyaset değil, bu belediyecilik değil bu emanete sahip çıkmak değildir. Bu yalancılıktır, aldatmaktır, çamur siyasetidir. Halkımız bilir ve görür ki bu memlekete hizmeti de yatırımı da AK Parti yapmıştır, sayın Bakanımız yapmıştır, Cumhurbaşkanımız yapmıştır’’ dedi.


Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise konuyla ilgili açıklamalarında, ’’El pençe divan durdukları en az 500 bin dolar bir borç almak için yalvarmadıkları, çalmadıkları kapı kalmamıştır. Bunları unutmayın. Sevgili kardeşlerim geçmişteki beceriksiz gerçekten şuursuz yöneticileri bu memleketi ta uzaydan benzin kuyruklarını unutmayın’’ dedi.


Açık hava mitinginin ardından son 10 yılın muhteşem konvoyunu yapan AK Parti Şuhut İlçe Başkanlığı Rabia işaretleriyle Şuhut’lu vatandaşları selamladı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 17:11
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