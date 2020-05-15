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Ekonomi

Şuhut’ta berber ve kuaförlere korona virüs denetimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde berber ve kuaförler denetlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:42:52 -
Şuhut’ta berber ve kuaförlere korona virüs denetimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde berber ve kuaförler denetlendi.


Şuhut’ta Zabıta Amirliği, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde genelge kapsamında uyulması gereken kuralların yanı sıra ruhsat denetimleride gerçekleştirildi. Vatandaşların ve hizmet veren esnafın sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, randevu sistemi ile hizmet sunumu aynı anda bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verilmesi, havlu ve önlükleri tek kullanımlık olması, jilet ve ustura ile sakal traşı yapılmaması gibi konularla ilgili bilgilendirme yapıldı. Berber ve kuaförler yapılan denetimler için uygulamaya gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti.

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