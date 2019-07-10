Şuhut İlçe Mezarlığında çevre düzenleme çalışması yapıldı Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından İlçe Mezarlığında yabani ot ve çevre düzenleme çalışmaları başladı.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından İlçe Mezarlığında yabani ot ve çevre düzenleme çalışmaları başladı.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un talimatlarıyla ilçe mezarlığında yabani ot temizleme ve çevre düzenleme çalışmaları hızla devam ediyor. Şuhut Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını özverili bir sistemle sürdürürken, vatandaşlar ise Şuhut Belediyesine hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini belirtiyor.

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