Şuhut hayvan pazarında hareketlilik devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki küçükbaş hayvan pazarındaki hareketlilik Kurban Bayramı’na saatler kala hala devam ediyor.

Şuhut Canlı Hayvan Borsası’ndaki küçükbaş hayvan pazarı bayram öncesi hayli yoğun. Üreticiler küçükbaş hayvanlarına müşterilerini bekliyor, fiyatların 700 ile bin 500 lira arasında değiştiğini belirtti. Üretici, yem fiyatlarının pahalı olması dolayısıyla küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde zorluk çektiklerini belirtti. Küçükbaş Kurban Pazarının akşam saatlerine kadar devam edeceğini belirten üreticiler, yem fiyatlarına çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Küçükbaş Hayvan Üreticisi Kuzucu İsmail Göçen, konuyla ilgili açıklamalarında, ‘’Satışlarımız gayet güzeldir, mal da boldur. Vatandaşın rağbeti de çok iyidir. Yani bu sene de insanlar beklediğini elde etti. Hayvancılık bu sene kazandırıyor. Vatandaş da kazanıyor, hayvancılar da kazanıyor. Kasap arkadaşlara vatandaşlara iyi bayramlar dilerim. Küçükbaş hayvanlar askeri 700 liradan başlıyor. Bin 500 lira ile 2 bin lira arasında fiyatları değişiyor. Canlı kilo 23 lira civarında, büyükbaşlarda 20 lira civarında, büyükbaşlar ise 5 bin ile 20 bin lira arasında değişiyor’’ dedi.

Bir diğer satıcı Eren Özdemir ise satışlarının iyi gitmediğini anlatarak, ‘’Şuanda kurban pazarı durgun. Yani iştahlı gitmiyor. Hayvanlar içi para etmeyince bizim de, çiftçi için de bir şey yapamıyoruz. Mallarımız para etse daha güzel olacak. Bugün pazara keçi getirdik. Bin 500 lira fiyat diyoruz, adamlar 700-800 lira arasında veriyor. Keçinin canlı ağırlığı 100-200 kilo arasında gelir’’ dedi.

Kuzucu Mustafa ise konuyla ilgili açıklamalarında, ‘’Şükür Allah bereket versin. Görüyorsunuz yani çiftçinin halini. Burada keçi satıyoruz. Koyun satıyoruz. Fiyatları bin lira ile bin 500 lira arasında veriyoruz’’ dedi.