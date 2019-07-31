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Şuhut Belediyesinden parke taşlarına alanlara uyarı

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçede depolama alanlarındaki parke taşlarının kaybolmaları ile ilgili açıklama yaptı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:43
Şuhut Belediyesinden parke taşlarına alanlara uyarı

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçede depolama alanlarındaki parke taşlarının kaybolmaları ile ilgili açıklama yaptı.


Şuhut’ta doğalgaz ve asfalt çalışması yapılan cadde ve sokaklardan çıkarılan parke taşlarının atılmadığını belirten Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, çalışmaların bittikten sonra yaya kaldırımları ve parke taşı olmayan yolların yapımında kullanılacağını ifade etti. Başkan Bozkurt, son zamanlarda güvenlik kameraları ve belediye ekiplerince hırsızlık vakalarının tespit edildiğini belirtti. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt konuyla ilgili açıklamalarında, "Unutmayalım Şuhut hepimizin. Çocuklarımızın, yarınlarımızın geleceği için sadece Şuhut’ta değil nerede olursa olsun bu çirkin saldırılara duyarlı olmak bir vatandaşlık görevidir. Tüm hemşehrilerimizi böyle bir olaya tanıklık ettiklerinde sağduyulu bir şekilde belediyemiz yetkililerine bildirmelerini rica ediyorum. Şuhut bizim evimiz. Evimizi yok etmeyelim yarınlarımızı çalanlara hep birlikte dur diyelim. Kamu malını çalanlara yönelik hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:43
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