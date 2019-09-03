Şuhut Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısını yaptı
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi, Olağan Eylül Ayı Meclis Toplantısını Başkan Vekili Mehmet Us başkanlığında gerçekleştirdi.03 Eylül 2019 Salı 15:39
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi, Olağan Eylül Ayı Meclis Toplantısını Başkan Vekili Mehmet Us başkanlığında gerçekleştirdi.
Toplantı, Meclis üyelerinin katılımlarıyla Şuhut Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirdi. Gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda fikir alışverişleri neticesinde gündem maddeleri karara bağlandı. Başkan Vekili Mehmet Öz, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etmesinin ardından toplantı sona erdi.
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