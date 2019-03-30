Sudanlı Müslümanlar, Erdoğan için seçim duası ettiler!

Sudan'da bir grup Müslüman, Türkiye'de bu hafta sonu gerçekleşecek seçim için dua etti.

Müslümanlar, "Allah'ım bize bu ikramları yapan Türkiye'den razı ol. Erdoğan'ı muhafaza et. Ayaklarını Hak yolda sabit kıl. Şanını yüce eyle. Onu daima muzaffer kıl. Girdiği her yerden onu daima en güçlü şekilde çıkar" şeklinde dualar ederek desteklerini belli etti.