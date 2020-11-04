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Aktüel Sudanlı alimler Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti
Aktüel

Sudanlı alimler Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-11-04 01:30:40 -
Sudanlı alimler Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti

HARTUM (AA) - Sudan Alimler, İmam ve Vaizler Birliği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamalarını protesto etti.

Birliğin başkent Hartum'daki Özgürlük Meydanı'nda düzenlediği protestoya yüzlerce Sudanlı katıldı. Etkinlikte Hazreti Muhammed'i metheden şiirler okundu, Fransa karşıtı sloganlar atıldı.

- "Batı kutsallarımızı ihlal ettiğinde özgürlüklerinin sona erdiğinin farkına varmalı"

Birlik üyelerinden Ömer Abdurrahman, "Avrupa'daki ressamlar Allah'ın peygamberini bir kişinin kendisi için kabul edemeyeceği çirkin ve hakaret dolu bir şekilde tasvir etme cüretinde bulunuyorlar. Bir buçuk milyarı aşkın bir topluluğun inandığı peygamber, takdir ve saygıyı hak etmiyor mu? Allah ve peygamber sevgisi ve Hazreti Muhammed'in üzerimizdeki hakkı nedeniyle bugün burada toplandık." dedi.

Afrika İslam Üniversitesi Akaid ve Fıkıh Bölümü Öğretim Üyesi Muhammed Hasan, "Müslümanlar Fransız ürünlerini boykot etmeli. Sosyal medyada ve her türlü mecrada tepkisini ortaya koymalı. Bu Müslüman olarak bizim vazifemiz. Batı, kutsallarımızı ihlal ettiğinde özgürlüklerinin sona erdiğinin farkına varmalı." diye konuştu.

- İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin öldürülmesinin ardından Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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