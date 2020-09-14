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Ekonomi Sudan’ın dış ticaret açığı 2,49 milyar dolara yükseldi
Ekonomi

Sudan’ın dış ticaret açığı 2,49 milyar dolara yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 10:35:14 -
Sudan’ın dış ticaret açığı 2,49 milyar dolara yükseldi

HARTUM (AA) - Sudan’ın dış ticaret açığı, 2020’nin ilk yarısında yıllık yüzde 51,2 artışla 2,493 milyar dolara ulaştı.

Sudan Merkez Bankası verilerine göre, Sudan’ın ihracatı, temmuzda geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 15,1 azalarak 1,499 milyar dolar, ithalatı da yüzde 16,9 artışla 3,99 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ülkedeki ticaret dengesinin bozulmasında üretim maliyetlerindeki artışla birlikte yerel para biriminin aşırı değer kaybı, ithalat miktarının artması ve ihracatın azalması gibi nedenler etkili oldu.

Sudan Geçici Hükümeti, perşembe günü, ulusal para birimi cüneyhteki ani ve sert düşüşleri önlemek için spekülatörler ve yasa dışı döviz ticareti yapanları caydırıcı bir takım yasal düzenlemelere gitmiş, kaçakçılığa 10 yıla kadar hapis cezasını kapsayan ekonomik acil durum ilan etmişti.

Resmi kurda dolar 55 cüneyhten işlem görürken, paralel piyasalarda son bir haftada ani ve sert çıkışla 275'i gören dolar hükümetin aldığı tedbirlerin ardından 230 seviyelerine geriledi.

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