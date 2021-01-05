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Dünya Sudan'dan uçuş yasağı kararı
Dünya

Sudan'dan uçuş yasağı kararı

Sudan, koronavirüsün daha hızlı yayıldığı belirtilen türünün tespit edilmesi sebebiyle İngiltere, Hollanda ve Güney Afrika'ya uyguladığı seyahat yasağını 13 Ocak'a kadar uzatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 03:40:00 -
Sudan'dan uçuş yasağı kararı

Hartum Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, Sivil Havacılık Kurumu'nun İngiltere, Hollanda ve Güney Afrika yolcularına 23 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında uyguladığı 2 haftalık uçuş yasağının süresini 13 Ocak’a kadar uzattığı belirtildi.

Sudan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şu ana kadar 23 bin 316 kişi hastalığa yakalandı, 1468 kişi hayatını kaybetti.

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