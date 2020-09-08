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Aktüel Sudan’dan sel mağdurları için “acil yardım çağrısı”
Aktüel

Sudan’dan sel mağdurları için “acil yardım çağrısı”

Yeniakit Publisher
2020-09-08 16:35:20 -
Sudan’dan sel mağdurları için “acil yardım çağrısı”

HARTUM (AA) - Sudan’ın Birleşmiş Milletler’deki (BM) Daimi Temsilciliği, uluslararası kuruluşlara sel felaketinin büyük zarar verdiği Sudan’a yardım etmeleri için acil çağrıda bulundu.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan’ın BM Daimi Temsilcisi Ali Bin Ebi Talib Abdurrahman, dün, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC), BM İnsani Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve İsviçre Kızılhaç yetkilileri ile bir araya geldi.

Abdurrahman, IFRC’nin Sudan’daki sel felaketine acil yardım kapsamında 460 bin isviçre frangı (500 bin dolar) yardımı onayladığını, İsviçre Kızılhaçı’nın da Sudan Kızılayı ile koordineli sel mağdurlarına destek olmaya karar verdiğini belirtti.

- Sellerde 102 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı, 18 eyaletin 16’sında etkili olan aşırı yağışlar sonucu 70 binden fazla evin zarar gördüğünü bildirdi.

Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığı, Nil Nehri'nin su seviyesinin son asırda benzeri görülmemiş şekilde yükseldiğini ve 18 metreye yaklaştığını duyurmuştu.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi sel felaketleri nedeniyle 3 ay süreyle acil durum ilan etmişti.

Sudan'da seller nedeniyle şu ana kadar 102 kişi hayatını kaybetti.


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