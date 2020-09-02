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Aktüel Sudan'daki sel felaketinde ölü sayısı 95'e çıktı
Aktüel

Sudan'daki sel felaketinde ölü sayısı 95'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 20:08:46 -
Sudan'daki sel felaketinde ölü sayısı 95'e çıktı

HARTUM (AA) - Sudan'ın farklı eyaletlerinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 95'e çıktı.

Seller nedeniyle 46 kişi yaralandı, 20 binden fazla ev tamamen yıkıldı, onlarca okul, cami ve eğitim kurumu hasar gördü ve 5 binden fazla büyükbaş hayvan telef oldu.

Nil Nehri'ndeki taşkınlar sonucu Hartum ve Kadarif eyaletlerinde 3 bin dönümden fazla tarım alanı zarar gördü.

Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığı, Nil Nehri’nin su seviyesinin son asırda benzeri görülmemiş şekilde yükseldiğini ve 17 metre 48 santimetreye ulaştığını açıkladı.








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