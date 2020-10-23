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Dünya Sudan’daki cuntacılar İsrail’le normalleşiyor
Dünya

Sudan’daki cuntacılar İsrail’le normalleşiyor

Sudan’da dış destekli askeri darbe ile yönetimi ele geçiren cuntacılar, halkın tepkisine rağmen Siyonist İsrail’le normalleşme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:55:00 -
Sudan’daki cuntacılar İsrail’le normalleşiyor

İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Isarel Hayom gazetesinin haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in İsrail ile yaptığı ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmalarından sonra Sudan’ın da bu sürece dahil olduğu belirtildi. Haberde, Sudan ile ABD arasında devam eden müzakerelerin ardından Hartum yönetiminin Tel Aviv ile normalleşme kararı aldığı ifade edildi.

Kararın, “tarihi bir adım” olarak nitelendirildiği haberde, ABD’nin de bu adımın bir parçası olarak Sudan’ı “terörizmi destekleyen ülkeler listesi”nden çıkaracağı kaydedildi.

İsrail’in Walla sitesini göre, önceki gün İsrail’e ait özel bir jet, direkt uçuşla Hartum’a gitmişti. Haberde, bu durumun ABD’nin arabuluculuğuyla Tel Aviv ile Hartum arasındaki normalleşme anlaşmasının sonuçlanması çerçevesinde devam eden temaslarla ilgili olduğu ifade edilmişti.

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