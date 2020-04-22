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Aktüel

Sudan'daki 182 Türk vatandaşı THY uçağıyla Batman'a getirildi

2020-04-22 19:43:04 -
Sudan'daki 182 Türk vatandaşı THY uçağıyla Batman'a getirildi

BATMAN (AA) - Sudan'daki 182 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Batman'a getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Sudan'daki 182 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Batman Havalimanı'na indi.

Görevlilerce karşılanan ve sağlık taramasından geçirilen Türk vatandaşları, işlemlerin tamamlanmasının ardından 14 gün süreyle karantinada kalacakları Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurda götürülecek.

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