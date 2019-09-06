Sudan'da YTB burslularına veda programı

HARTUM (AA) - Sudan'da, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları programına katılmaya hak kazanan öğrenciler için veda programı düzenlendi. Sudan Türkiye Mezunları Derneğinin başkent Hartum'daki merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe, çok sayıda mezun ve YTB burslusu öğrenci katıldı. Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, mezunların her iki ülkenin de gelişmesine katkı sunacağını belirterek, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmedeki rolünden dolayı dernek yetkililerine teşekkür etti.

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