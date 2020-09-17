Sudan'da üniversite sınavında kopya çekilmemesi için internet kesintisi uygulanıyor

HARTUM (AA) - Sudan’da hükümet, üniversite giriş sınavlarında kopya çekilmesini önlemek amacıyla sabah saatlerinde internete erişimi kısıtladı. Uygulamanın sınav haftası boyunca devam edeceğini bildirdi.



Yetkililerden yapılan açıklamada, ülkede dün ve bugün uygulanan, internetin sabah saatlerinde kesilmesi uygulamasının, sınav soru ve cevaplarının sızdırılması ihtimaline karşı önlem olarak alındığı, söz konusu uygulamanın 24 Eylül'e kadar süreceği belirtildi.

Sudan’daki cep telefonu operatörleri ise abonelerine adli makamların talepleri doğrultusunda bu süre boyunca saat 8.00 ile 11.00 arasında internet kesintisi yapılacağı uyarısında bulundu.



Sudan’da yarım milyondan fazla lise mezunu, üniversitelere yerleşebilmek için ter dökecek.

Irak ve Cezayir’in de aralarında olduğu bazı Arap ve Afrika ülkelerinde de sınav süresince internet kesintisi uygulanabiliyor.