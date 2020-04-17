  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sudan'da sokağa çıkma yasağı öncesi son cuma namazı kılındı

2020-04-17 19:00:48 -
Sudan'da sokağa çıkma yasağı öncesi son cuma namazı kılındı

HARTUM (AA) - Sudan'da, 3 haftalık sokağa çıkma yasağı öncesi son cuma namazı kılındı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yarından itibaren başkent Hartum dahil 3 eyalette ilan edilen 3 haftalık "tam gün sokağa çıkma" yasağı öncesinde bazı camiler açılmazken, bazılarında ise son kez cuma namazı kılındı.

Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığının birkaç hafta önceki "avluda namaz kılınması" uyarısına rağmen, bazı camilerde yoğunluk olduğu ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Bakanlık, önceki gün Kovid-19'un yayılmaması için ikinci bir emre kadar camiler ve kiliselerde ibadetlerin askıya alındığını açıklamıştı.

Başkentte yasağa rağmen gösterilerin ve camilerde cemaatle ibadetlerin sürmesi üzerine Vali Ahmed Abdun Hammad, Kovid-19 kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle görevinden alınmıştı.

Ülkede virüs görülen kişi sayısı 32 olurken, 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de iyileşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Skoda Superb
Satılık 2017 model Skoda Superb

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı