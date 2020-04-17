Sudan'da sokağa çıkma yasağı öncesi son cuma namazı kılındı

HARTUM (AA) - Sudan'da, 3 haftalık sokağa çıkma yasağı öncesi son cuma namazı kılındı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yarından itibaren başkent Hartum dahil 3 eyalette ilan edilen 3 haftalık "tam gün sokağa çıkma" yasağı öncesinde bazı camiler açılmazken, bazılarında ise son kez cuma namazı kılındı.

Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığının birkaç hafta önceki "avluda namaz kılınması" uyarısına rağmen, bazı camilerde yoğunluk olduğu ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Bakanlık, önceki gün Kovid-19'un yayılmaması için ikinci bir emre kadar camiler ve kiliselerde ibadetlerin askıya alındığını açıklamıştı.

Başkentte yasağa rağmen gösterilerin ve camilerde cemaatle ibadetlerin sürmesi üzerine Vali Ahmed Abdun Hammad, Kovid-19 kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle görevinden alınmıştı.

Ülkede virüs görülen kişi sayısı 32 olurken, 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de iyileşti.

