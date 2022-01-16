Sudan'da senelik enflasyon yüzde 359’un üzerine çıktı
Sudan İstatistik Kurumu’na göre, aralık enflasyonu yüzde 318,21, yıllık enflasyon yüzde 359,09 olarak gerçekleşti.
Sudan İstatistik Kurumu’na göre, aralık enflasyonu yüzde 318,21, yıllık enflasyon yüzde 359,09 olarak kayda geçti.
2020’de yıllık enflasyon yüzde 163,26 olarak kaydedilmişti.
Sudan, enflasyonun en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında Venezuela’nın ardından 2. sırada yer alıyor.
Beklentiler yaklaşık 4 kat aşıldı
Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon ve devalüasyon nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.
Yıllardır ekonomik krizle boğuşan ülkede 11 Nisan 2019'daki askeri darbenin ardından ağustos ayında başa gelen geçiş hükümetinin politikaları kapsamında akaryakıt, ekmek ve elektrikteki sübvansiyonlar kaldırılmıştı.
Sudan para birimi cüneyh de dolar karşısında son iki senede 10 kat değer kaybederek 500 seviyesine yaklaştı.
Hükümet, 2021 bütçesinde yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 95 olarak açıklamıştı.
Sudan, 21 Şubat’ta Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç ertelemeye başvurmak için karaborsadaki kurun değeriyle resmi kuru eşitleyerek devalüasyona gitmişti.