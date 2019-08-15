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Sudan'da muhalefetin başbakan adayı Abdullah Hamadok

15 Ağustos 2019 Perşembe 20:38
Sudan'da muhalefetin başbakan adayı Abdullah Hamadok

HARTUM (AA) - Sudan'da sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, geçiş dönemindeki başbakan adaylarının Abdullah Hamadok olduğunu açıkladı.

Muhalif Sudan Meslek Odaları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin, 3 yıl 3 ay sürecek geçiş dönemindeki başbakanlık görevi için Hamadok'un ismi üzerinde uzlaştığı belirtildi.

Açıklamada, "Hamadok, çok zor bir dönemde bu göreve gelecek. Kendisine her türlü desteğe hazırız. Meslek Odaları, tam demokrasiye geçişte denetleyici bir rol üstlenecek." ifadesi kullanıldı.

- Abdullah Hamadok kimdir?

İngiltere'deki Manchester Üniversitesinde iktisat alanında doktorasını yapan Hamadok, Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) Genel Sekreterliğini yürüttü.

Hamadok ayrıca Sudan'da ekonomi uzmanı olarak çeşitli görevler üstlendi.

- Anayasal bildiri

Sudan'da, Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında 4 Ağustos'ta ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasal bildiri imzalanmıştı.

Bu anlaşmaya göre, anayasal bildiri için 17 Ağustos'ta resmi imza töreni düzenlenecek. Törenden bir gün sonra Askeri Geçiş Konseyi lağvedilip, Devlet Başkanlığı Konseyi oluşturulacak. 6 sivil, 5 asker üyeden oluşacak konsey, 19 Ağustos'ta yemin ederek görevine başlayacak. Yeni konsey tarafından 20 Ağustos'ta başbakan atanacak. Kabine üyelerinin 28 Ağustos'ta açıklanması, konseyin onayının ardından 31 Ağustos'ta da yemin ederek çalışmalarına başlaması bekleniyor. 1 Eylül'de Devlet Başkanlığı Konseyi ile kabinenin ilk toplantısını yapması, Devlet Başkanlığı Konseyi, başbakan ve bakanlar kurulunun belirlenmesinin ardından üç ayda parlamentonun oluşturulması ön görülüyor.

- Ön anlaşma 17 Temmuz'da imzalanmıştı

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in kemer sıkma politikalarına tepkilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi ve 11 Nisan'da askeri darbeyle yönetimin devrilmesi sonucu otorite krizinin yaşandığı Sudan'da aylardır asker ve sivil muhalif koalisyon müzakere yürütüyordu.

Görüşmeler, göstericilere uygulanan şiddet ve güven sorunu nedeniyle zaman zaman kesintiye uğrasa da taraflar, 17 Temmuz'da geçiş yönetiminin detaylarının şekillendiği, demokrasiye geçişte önemli bir adımı oluşturan ön anlaşma niteliğindeki "siyasi bildiriyi" imzalamıştı.


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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 20:38
  1. askeri yönetim
  2. Başbakan adayı Abdullah Hamaduk
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  4. Sudan

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