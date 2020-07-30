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Aktüel

Sudan'da kurban fiyatlarında yüzde 100'den fazla artış

Yeniakit Publisher
2020-07-30 23:06:08 -
Sudan'da kurban fiyatlarında yüzde 100'den fazla artış

HARTUM (AA) - Sudan'da ekonomik kriz nedeniyle kurban fiyatlarında yüzde 100'den fazla artış yaşandığı bildirildi.

Sudan Hayvan Kaynakları Bakanı Adil İdris Farah, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede 107 milyondan fazla hayvan bulunduğunu, enflasyondaki artışın fiyatları etkilediğini söyledi.

Farah, "Hayvan fiyatlarında yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti." dedi.

Vatandaşlar da kurban fiyatlarının ciddi yükseldiğini dile getirdi.

Sudan'da enflasyon haziran ayında yüzde 136'nın üzerine çıkarken, hükümet ekmek ve yakıt sübvansiyonlarını finanse etmek için para basmış, sonrasında ise dolar 141 Sudan poundunu aşmıştı.

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