Sudan'da kriz bitti! Anlaşma imzalanacak

Sudan'da siyasi krizi sonlandıracak anayasa bildirisi üzerinde uzlaşıldığı ve anlaşmanın pazar günü imzalanacağı açıklandı.
03 Ağustos 2019 Cumartesi 08:45
Sudan'da taraflar, siyasi krizi sonlandıracak anayasa bildirisinin tüm maddelerinde uzlaşıldığını, nihai anlaşmanın pazar günü imzalanacağını açıkladı.
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