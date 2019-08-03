Sudan'da kriz bitti! Anlaşma imzalanacak Sudan'da siyasi krizi sonlandıracak anayasa bildirisi üzerinde uzlaşıldığı ve anlaşmanın pazar günü imzalanacağı açıklandı.

Sudan'da taraflar, siyasi krizi sonlandıracak anayasa bildirisinin tüm maddelerinde uzlaşıldığını, nihai anlaşmanın pazar günü imzalanacağını açıkladı. Ayrıntılar geliyor...

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