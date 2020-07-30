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Aktüel

Sudan'da Kovid-19'a rağmen bayram alışverişi hareketliliği

Yeniakit Publisher
2020-07-30 19:08:04 -
Sudan'da Kovid-19'a rağmen bayram alışverişi hareketliliği

HARTUM (AA) - Sudan'da Kurban Bayramı alışverişine çıkanlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen çarşı ve pazarları doldurdu.

Sudanlı pazarcı Selahaddin Osman Gemer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alışveriş için gelenlerin bayram ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getirdi.

Gemer, "Önceki bayramlara göre bu bayram biraz daha farklı ancak yoğunluk bu sene de var." dedi.

Umdurman pazarı tüccarlarından Ammar Gismallah da "Fiyatlar dükkandan dükkana değişiyor. Pazarda her bütçeye göre ürün var." diye konuştu.

Birçok kişinin maske kullanmaması ve sosyal mesafeyi göz ardı etmesi dikkati çekti.

Sudan'da enflasyon haziran ayında yüzde 136'nın üzerine çıkarken hükümet, ekmek ve yakıt sübvansiyonlarını finanse etmek için para basmış, sonrasında ise dolar 141 Sudan poundunu aşmıştı.

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