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Aktüel

Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-06-26 18:39:10 -
Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bini geçti

HARTUM (AA) - Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 84'e yükseldi. 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 100 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 559'a, vaka sayısının da 9 bin 84'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 3 bin 912 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Afrika genelinde vaka sayısı 351 bini aşarken, 9 bin 132 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı 170 bine yaklaştı.

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