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Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 573'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-07-02 03:13:32 -
Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 573'e yükseldi

HARTUM (AA) - Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 9 bin 573'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 25-29 Haziran tarihleri arasında 30 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 316 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 602'ye vaka saysının da 9 bin 573'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 4 bin 606 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Açıklamaya göre, salgın 7 bin 34 vaka ile en çok başkent Hartum'da görüldü, burayı El Cezira (923) ve Kadarif (249) eyaletleri izledi.

Orta Darfur (5), Güney Kurdufan (13) ve Doğu Darfur (21) ise salgının en az rastlandığı bölgeler oldu.



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