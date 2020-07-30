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Aktüel

Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 496'ya yükseldi

Son yapılan testlerde ülkedeki 18 eyaletin sadece üçünde virüs tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-30 02:49:46 -
Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 496'ya yükseldi

HARTUM (AA) - Sudan'da son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 18 eyaletin sadece üçünde virüs tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, 72 yeni vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 11 bin 496'ya yükseldiğini açıkladı.

26-27 Temmuz'da yapılan Kovid-19 testleri sonucunda 18 eyaletin üçünde virüs tespit edildi.

Son iki günün test raporları ise henüz açıklanmadı.

Virüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken can kaybı 725'e yükseldi. Tedavileri sonucu 62 kişi iyileşti.

Başkent Hartum 8 bin 227 vakayla virüsün en çok görüldüğü yer olurken Orta Darfur eyaletinde şu ana kadar sadece 6 vaka kaydedildi.

Yetkililer ise acil durum yasalarına uyulması gerektiğini vurguladı.


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