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Aktüel

Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 527'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-07-15 22:54:54 -
Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 527'ye yükseldi

HARTUM (AA) - Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 10 bin 527'ye çıktı. 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 113 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 668'e, vaka saysının da 10 bin 527'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, 5 bin 601 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Afrika genelinde vaka sayısı 640 bini aşarken, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.


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