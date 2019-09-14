Sudan’da kolera salgını: 5 ölü Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 kişinin kolera salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 kişinin kolera salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sudan Sağlık Bakanlığı, Sudan’ın Mavi Nil eyaletinde 5 kişinin kolera nedeniyle öldüğünü duyurdu. Bakanlık ülkede 28 Ağustos’tan bu yana 67 kolera vakasına rastlandığını 18’inin ayrı odalarda tedavilerinin sürdüğünü belirtti. Sudan’ın Mavi Nil eyaletindeki kolera vakalarının Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) bildirildiği ve ortak çalışmalar yürütüldüğü aktarıldı.

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