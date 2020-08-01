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Sudan'da kamyonetle otobüs çarpıştı: 13 ölü, 15 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 01:57:19 -
Sudan'da kamyonetle otobüs çarpıştı: 13 ölü, 15 yaralı

HARTUM (AA) - Sudan'nın El-Jezirah eyaletinde kamyonetle yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Sudan Resmi Haber Ajansının (SUNA) haberine göre, El-Jezirah eyaletine bağlı El-Denagla köyünün yakınlarındaki Medeni-Gadarif kara yolunda kamyonetle yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 4 polisin bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

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