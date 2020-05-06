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Aktüel

Sudan’da kabilelerin çatışmasında 20 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-06 22:20:06 -
Sudan’da kabilelerin çatışmasında 20 kişi öldü

HARTUM (AA) - Sudan'ın Güney Darfur eyaletinde iki kabile arasında çıkan çatışmada, 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Eyalet Valisi Tümgeneral Haşim Halid, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Felate ve Rizeigat kabileleri arasında, büyükbaş hayvanların çalınmasının ardından başlayan olayların çatışmaya dönüşmesi sonucu 20 kişinin öldüğünü, onlarcasının yaralandığını söyledi.

Halid, yeniden çatışma çıkmaması için bölgede sokağa çıkma yasağı uygulandığını ayrıca orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri’nden birimlerin sevk edildiğini kaydetti.

Batı Darfur'un Cineyne kentindeki Krending kampı yakınlarında geçen aralıkta Mesalit ve Arap kabileleri arasındaki çatışmalarda 54 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı. Binlerce kişinin çevre şehirler ve Çad’a sığındığı şiddet olayları sonrası Hartum hükümeti bölgeye asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Bölgedeki kabileler arasında “hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığı” nedeniyle zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

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