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Sudan’da gönüllülerden Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına iftar için kumanya

Gönüllüler, Hartum’daki 3 hastanede görev yapan sağlık personeli ile hasta yakınlarına ramazan boyunca iftar için kumanya dağıtıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-19 03:35:32 -
Sudan’da gönüllülerden Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına iftar için kumanya

HARTUM (AA) - Sudan’ın başkenti Hartum’da bir grup aktivist, kurdukları gönüllü organizasyonla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanelerde çalışan sağlık görevlilerine iftarlık dağıtıyor.

Organizasyonun mimarı Halid Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, girişimin, Kovid-19 yasakları nedeniyle lokanta ve yemek şirketlerinin kapalı olması sebebiyle karantina merkezlerindeki sağlık personeli ve hasta yakınlarının iftarlık ihtiyacını karşılamayı amaçladığını söyledi.

Adil, Hartum’daki 3 hastane için ramazan boyunca günlük 200 iftarlık hazırladıklarını kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 2 bin 591 kişide Kovid-19 tespit edildi, 105 kişi yaşamını yitirdi.

Doğu Afrika'da en fazla vakanın görüldüğü Sudan'da son bir haftada binin üzerinde kişi hastalığa yakalandı.

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