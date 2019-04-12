Sudan'da flaş gelişme! Yemin ederek göreve başladı Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etti ve göreve başladı.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başladı. Ayrıntılar geliyor...

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