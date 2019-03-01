0553 313 94 23

Sudan'da flaş gelişme: Ömer El Beşir liderlikten ayrıldı, yetkilerini Ahmed Harun’a devretti

Karışıklıkların sürdüğü Sudan’da Devlet Başkanı Ömer El Beşir, parti liderliğinden ayrılma kararı aldı.

01 Mart 2019 Cuma 17:49
Sudan'da flaş gelişme: Ömer El Beşir liderlikten ayrıldı, yetkilerini Ahmed Harun’a devretti

Sudan'da hükümet karşıtı protesto gösterileri sürerken; geçen hafta ‘istifası' ordu tarafından engellenen Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in parti liderliğinden ayrılıp, yetkilerini Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Darfur (AFP) ihtilafındaki savaş suçları iddiasıyla aranan Ahmed Harun'a devrettiği açıklandı.

Yetkilerini Ahmet Harun'a devretti

Sudan'da rejim karşıtı gösteri ve protestestolarda kan dökülmesi üzerine Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir; ülkedeki protestoları bastırmak ve sonlandırmak için bir yıl süren acil durum ilan etmişti.İktidardaki Ulusal Kongre Partisi (NCP), dün yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, parti lideri olarak yetkilerini Ahmed Harun'a devretti" denildi.Parti başkanlığına getrilen Ahmed Harun'un, partinin yeni genel başkanının seçileceği bir sonraki genel kurul toplasınına kadar, NCP'nin genel başkanı olarak görev yapacağı bildirildi. Parlamentoda büyük çoğunluğa sahip İktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin (NCP) tüzüğüne göre; parti başkanı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması bekleniyor.Sudan'da yapılacak bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminin 2020'de yapılması bekleniyor.

Beşir'in istifasını ordu önlemişti

Ulusal Kongre Partisi(NCP), Ömer El Beşir'in 1989'a İslamcı destekli bir darbeyle iktidara gelmesinden sonra kurulmuştu. Ömer El Beşir'in, hükümet karşıtı protestoların artması üzerine istifa kararı almış, istifayı da ordu önlemişti. Sudan'da geçen aralık ayından beri başlatılan protestolarda göstericiler, hükümeti yolsuzluk ve ekonomiyi yanlış yönettiği suçlamalarında bulunarak, Beşir'i istifaya davet etmişlerdi. Cumhurbaşkanı Beşir, protesto gösterilerini bastırmakta zorlanınca, geçen hafta ülke genelinde bir yıllık ‘olağanüstü hâl' ilan etmişti. Hükümet yetkilileri, protestolarla ilgili şiddet olaylarında şimdiye kadar 31 kişinin öldüğünü belirtilen; İnsan Hakları İzleme Örgütü ise bu sayının en az 51 kişi olduğunu açıklamıştı. Protestolar, ilk olarak ekmek fiyatının 3 kat armasından sonra patlak vermiş, ülke geneline hızla yayılararak sürmüştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:49
  1. Ömer El Beşir
  2. Sudan
  3. Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Şehir hastanelerini markalaştırmak istiyoruz"
    1. "Şehir hastanelerini markalaştırmak..
    2. Uludağ’da otobüs devrildi: 9 yaralı
    3. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof...
    4. Kaymakam Uzan, öğrencilerle buluştu
    5. Ürdün'de sağanak yağış 15 yıldır..
    6. Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, son..
    7. Uçhisar’da dönemin son meclis..
    8. GÜNCELLEME - Bolu'da telefonla..
    9. FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi..
    10. Edirne'de 204 düzensiz göçmen yakalandı
    11. Afrin Şehidi Çevik dualarla anıldı
    12. Atiker Konyaspor, Göztepe..
    13. Evkur Yeni Malatyaspor, Başakşehir’e..
    14. Karabük’te Mısır’daki idamlara tepki..
    15. Saffet Şeker İlkokulu’nda itfaiye’den..
    16. Vali Ali Hamza Pehlivan: “Sizlere..
    17. İl Genel Meclisinin Mart ayı..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim..
    19. "Demokrasi Tarihimizin Utanç Günü"..
    20. Serbest piyasada altın fiyatları
    21. Bakan Kurum Hatay Stadyumu’nda..
    22. Vergi Haftası futbol turnuvası
    23. Devlet Bahçeli'den 'yeni parti'..
    24. Jandarmadan şafak operasyonu
    25. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    26. Palandöken Belediyesi Efkan Ala Kültür..
    27. AK Parti Akçadağ seçim bürosuna..
    28. AK Partili Güder çalışmalarını..
    29. Grip ve soğuk algınlığına iyi gelen..
    30. DEAŞ gelini kaldığı kamptan gizlice..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var