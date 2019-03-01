Sudan'da flaş gelişme: Ömer El Beşir liderlikten ayrıldı, yetkilerini Ahmed Harun’a devretti

Sudan'da hükümet karşıtı protesto gösterileri sürerken; geçen hafta ‘istifası' ordu tarafından engellenen Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in parti liderliğinden ayrılıp, yetkilerini Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Darfur (AFP) ihtilafındaki savaş suçları iddiasıyla aranan Ahmed Harun'a devrettiği açıklandı.

Yetkilerini Ahmet Harun'a devretti

Sudan'da rejim karşıtı gösteri ve protestestolarda kan dökülmesi üzerine Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir; ülkedeki protestoları bastırmak ve sonlandırmak için bir yıl süren acil durum ilan etmişti.İktidardaki Ulusal Kongre Partisi (NCP), dün yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, parti lideri olarak yetkilerini Ahmed Harun'a devretti" denildi.Parti başkanlığına getrilen Ahmed Harun'un, partinin yeni genel başkanının seçileceği bir sonraki genel kurul toplasınına kadar, NCP'nin genel başkanı olarak görev yapacağı bildirildi. Parlamentoda büyük çoğunluğa sahip İktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin (NCP) tüzüğüne göre; parti başkanı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması bekleniyor.Sudan'da yapılacak bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminin 2020'de yapılması bekleniyor.

Beşir'in istifasını ordu önlemişti

Ulusal Kongre Partisi(NCP), Ömer El Beşir'in 1989'a İslamcı destekli bir darbeyle iktidara gelmesinden sonra kurulmuştu. Ömer El Beşir'in, hükümet karşıtı protestoların artması üzerine istifa kararı almış, istifayı da ordu önlemişti. Sudan'da geçen aralık ayından beri başlatılan protestolarda göstericiler, hükümeti yolsuzluk ve ekonomiyi yanlış yönettiği suçlamalarında bulunarak, Beşir'i istifaya davet etmişlerdi. Cumhurbaşkanı Beşir, protesto gösterilerini bastırmakta zorlanınca, geçen hafta ülke genelinde bir yıllık ‘olağanüstü hâl' ilan etmişti. Hükümet yetkilileri, protestolarla ilgili şiddet olaylarında şimdiye kadar 31 kişinin öldüğünü belirtilen; İnsan Hakları İzleme Örgütü ise bu sayının en az 51 kişi olduğunu açıklamıştı. Protestolar, ilk olarak ekmek fiyatının 3 kat armasından sonra patlak vermiş, ülke geneline hızla yayılararak sürmüştü.