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Sudan'da facia! Devrilen otobüste 14 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı bildirildi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 00:02
Sudan'da facia! Devrilen otobüste 14 kişi hayatını kaybetti

Sudan'daki Eş-Şuruk televizyonunun haberine göre, Kuzey Darfur Trafik Polisi Müdürü Ahmed Muhammed Hamid, Kuzey Darfur eyaletini başkent Hartum'a bağlayan yolda bir yolcu otobüsünün ön tekerleklerinin patlaması nedeniyle yoldan çıkarak, devrildiğini belirtti.

Hamid, kaza sonucu 4'ü kadın 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin yaralandığını kaydetti.

Eyaletteki Ummu Kedade ilçesi yetkilisi Muhammed Osman İbrahim, söz konusu kazada yaralananların Ummu Kedade Hastanesi'ne nakledildiğini ifade etti. İbrahim, yaralıların çoğunun durumunun ise ağır olduğunu aktardı.

 

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 00:02
  1. sudan

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