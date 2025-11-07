  • İSTANBUL
Dünya

Sudan'da çocuklar ölüme terk edildi!

Sudan'da çocuklar ölüme terk edildi!

Sudan’da her gün binlerce çocuk hastalık, açlık ve savaş koşulları nedeniyle hayatını kaybediyor.

Sudan’da her gün binlerce çocuk hastalık, açlık ve savaş koşulları nedeniyle hayatını kaybediyor.

Sudan’ın batısındaki El-Faşer’de yapılan soykırım, sivillere hayatı zehir etmeye devam ediyor; şehir harabeye dönerken on binlerce kişi göç yoluna düştü.

Sudan'daki çatışmalarda, en büyük yükü çocuklar çekiyor. El-Faşir'de işlenen suçlara dair anlatılanlar o kadar korkunç ki, çocukların saçlarını ağartacak cinsten.

En korkuç olay da uluslararası toplumun, BAE ve siyonistler tarafından desteklenen HDK'nın sivil halka karşı uyguladığı bu insanlık dışı vahşi katliamlara karşı sessiz kalması...

