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Dünya Sudan’da Chikungunya ateşi hastalığı tehlikesi
Dünya

Sudan’da Chikungunya ateşi hastalığı tehlikesi

Kuzey Afrika ülkesi Sudan’da, Chikungunya ateşi (CHIKV) hastalığının yayılma riski nedeniyle acil durum ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:06:00 -
Sudan’da Chikungunya ateşi hastalığı tehlikesi

Dünya koronavirüsle mücadele ederken Kuzey Afrika ülkesinden yeni hastalık haberi geldi.

Sudan’ın Batı Darfur eyaletinde, Chikungunya ateşi (CHIKV) hastalığının yayılma riski nedeniyle acil durum ilan edildi.

Sudan Sağlık Bakanlığı, eyalette kesinleşmiş 41 vaka tespit edildiğini, hastaların tedavi edilebileceği yer, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığını duyurdu.

Sudan resmi haber ajansı SUNA’ya göre, Batı Darfur Eyalet Valisi Muhammed Abdullah ed-Duma, salgınla mücadele amacıyla acil durum ilan edildiğini belirtti.

Son yılların en yağışlı mevsimi

Çöplerin toplanması, su birikintilerinin ıslahı gibi çevre temizlik tedbirlerini aldıklarını ifade eden Duma, yağmurlar nedeniyle hastalığın yayılma fırsatı bulduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler, 30 Ağustos’ta son yılların en yağışlı mevsimini geçiren, sel ve taşkınlarda 138 kişinin hayatını kaybettiği Sudan’da su kaynaklı salgın tehlikesine karşı uyarıda bulunmuştu.

Sivrisinekler yoluyla bulaşan hastalık ateş, eklem, kas, baş ağrıları, bulantı, yorgunluk ve döküntü gibi belirtiler gösteriyor.

Çoğunlukla Afrika, Asya kıtasında görülen CHIKV enfeksiyonunun henüz herhangi bir aşı ya da ilacı bulunmazken semptomların hafifletilmesine yardımcı tedaviler uygulanıyor.

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