Sudan'da çatışmalar ateşkese rağmen sürüyor!

Sudan ordusu, Umdurman ve Atbara'ya yönelik HDK'nın İHA saldırılarını püskürttü. Ülkede çatışmalar ateşkese rağmen şiddetlenerek sürüyor

Sudan ordusu, başkent Hartum'un batısındaki Umdurman kenti ile kuzeydeki Atbara kentine yönelik Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarını etkisiz hale getirdi. Orduya ait hava savunma sistemleri, iki bölgede de saldırıları püskürttü.

Görgü tanıkları, sabahın erken saatlerinde Umdurman kentinin kuzeyinde çok sayıda İHA'nın hedef aldığı bölgede orduya ait yoğun uçaksavar ateşi seslerinin duyulduğunu belirtti. Atbara kentinden görgü tanıkları da yerel saatle 03.00 sularında bir İHA sürüsünün kenti hedef aldığını, bunun üzerine orduya ait kara topçusunun yoğun şekilde karşılık verdiğini aktardı.

Hızlı Destek Kuvvetleri, kısa süre önce ABD, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından önerilen insani ateşkese katılmayı kabul ettiğini açıklamıştı. Ancak ateşkes duyurusuna rağmen saldırıların devam etmesi ülkede tansiyonu yeniden yükseltti.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile dış destekli HDK arasında süren şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, son çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne geçti. On binlerce kişinin bölgeden kaçtığı, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği bildirildi. Bu anlar, HDK mensuplarının paylaştığı görüntülere de yansıdı.