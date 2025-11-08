  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Sudan'da çatışmalar ateşkese rağmen sürüyor!
Dünya

Sudan'da çatışmalar ateşkese rağmen sürüyor!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Sudan'da çatışmalar ateşkese rağmen sürüyor!

Sudan ordusu, Umdurman ve Atbara'ya yönelik HDK'nın İHA saldırılarını püskürttü. Ülkede çatışmalar ateşkese rağmen şiddetlenerek sürüyor

Sudan ordusu, Umdurman ve Atbara'ya yönelik HDK'nın İHA saldırılarını püskürttü. Ülkede çatışmalar ateşkese rağmen şiddetlenerek sürüyor

Sudan ordusu, başkent Hartum'un batısındaki Umdurman kenti ile kuzeydeki Atbara kentine yönelik Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarını etkisiz hale getirdi. Orduya ait hava savunma sistemleri, iki bölgede de saldırıları püskürttü.

Görgü tanıkları, sabahın erken saatlerinde Umdurman kentinin kuzeyinde çok sayıda İHA'nın hedef aldığı bölgede orduya ait yoğun uçaksavar ateşi seslerinin duyulduğunu belirtti. Atbara kentinden görgü tanıkları da yerel saatle 03.00 sularında bir İHA sürüsünün kenti hedef aldığını, bunun üzerine orduya ait kara topçusunun yoğun şekilde karşılık verdiğini aktardı.

Hızlı Destek Kuvvetleri, kısa süre önce ABD, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından önerilen insani ateşkese katılmayı kabul ettiğini açıklamıştı. Ancak ateşkes duyurusuna rağmen saldırıların devam etmesi ülkede tansiyonu yeniden yükseltti.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile dış destekli HDK arasında süren şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, son çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne geçti. On binlerce kişinin bölgeden kaçtığı, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği bildirildi. Bu anlar, HDK mensuplarının paylaştığı görüntülere de yansıdı.

21. yüzyılın Cengiz Han'ı: Sudan'da binlerce sivili TikTok'ta canlı yayında eğlenerek öldürüyor!
21. yüzyılın Cengiz Han'ı: Sudan'da binlerce sivili TikTok'ta canlı yayında eğlenerek öldürüyor!

Dünya

21. yüzyılın Cengiz Han'ı: Sudan'da binlerce sivili TikTok'ta canlı yayında eğlenerek öldürüyor!

Sudan'da çocuklar ölüme terk edildi!
Sudan'da çocuklar ölüme terk edildi!

Dünya

Sudan'da çocuklar ölüme terk edildi!

Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı
Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı

Gündem

Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı

Sudan'daki BAE destekli katliamlar İsrail'in güvenliği için yapılıyor!
Sudan'daki BAE destekli katliamlar İsrail'in güvenliği için yapılıyor!

Dünya

Sudan'daki BAE destekli katliamlar İsrail'in güvenliği için yapılıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Helal olsun... O şehirde sokak köpeklerinin tamamı toplandı
Yerel

Helal olsun... O şehirde sokak köpeklerinin tamamı toplandı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, sah..
TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı
Gündem

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı

Abdullah İmamoğlu isimli hoca, TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin dini açıdan çekincelerini dile getirdi. İmamoğlu’na göre proj..
Tahran için büyük tehlike her an boşaltılabilir! Pezeşkiyan’dan ürperten açıklama!
Gündem

Tahran için büyük tehlike her an boşaltılabilir! Pezeşkiyan’dan ürperten açıklama!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede derinleşen su krizine dikkat çekerek başkent Tahran’ın ciddi risk altında olduğunu açıkladı. Pez..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23