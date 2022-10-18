  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Sudan'da çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Sudan'da çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sudan'ın güneydoğusunda yer alan Mavi Nil bölgesinde çıkan çatışmalarda 13 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 08:10:00 -
Sudan'da çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi OCHA’ya göre, Mavi Nil’in Rusayris kentindeki Vad el-Mahi yerleşim biriminde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Hausa ve diğer kabileler arasında başlayan ve 2 kişinin öldüğü olayların ardından 13 Ekim’de bölgedeki çatışmalar yeniden şiddetlendi.

Düne kadar süren ve binden fazla kişinin yerinden edilmesine yol açan şiddet olayları sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Temmuzdaki çatışmada 109 kişi ölmüştü

Sudan Sağlık Bakanlığı, Mavi Nil bölgesinde Hausa ile Hemec kabileleri arasında 15 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 109 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Çatışmanın, Hemec kabilesinin, bölgenin yerlisi olmadıkları gerekçesiyle Hausa kabilesini bölgeden uzaklaştırmak istemesiyle başladığı iddia edilmişti.

Orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri Uzlaşma Komitesi arabuluculuğundaki görüşmeler sonucunda çatışmanın tarafları Hausa ve Hemec kabilelerinin yetkilileri, "düşmanlıkları durdurma" anlaşmasıyla şiddetin sona erdirilmesi konusunda mutabakat sağlamıştı.

OCHA, Sudan'ın güneydoğusundaki bu kabile çatışmaları sonucunda 31 binden fazla bölge sakininin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23