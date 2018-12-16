Sudan'da bu yıl binlerce kişi evlerini terk etti

Sudan'daki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) yayımladığı raporda, Sudan'da 2018'de çatışmalar nedeniyle göç edenlerin sayısının 24 bini bulduğu, bu sayının 2017'de 10 bin, 2016'da ise 152 bin olduğu belirtildi.

Raporda, Batı Darfur Eyaleti'nde kendi yerlerine dönen 386 bin kişinin insani yardıma muhtaç olduğu bildirildi.

Sudan genelinde yaklaşık 5 milyon 500 bin kişinin insani yardıma muhtaç olduğu ifade edilen raporda, bunların 1 milyon 200 bininin mültecilerden oluştuğu aktarıldı.

Darfur bölgesinde 2003'ten beri hükümet güçleri ile isyancılar arasında çatışmalar yaşanıyor. BM verilerine göre, çatışmalarda yaklaşık 300 bin kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 2,5 milyon kişi yerinden oldu.

Çatışmalar yaklaşık 1,2 milyon kişiye zarar verdi

Güney Sudan sınırındaki Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinde de 2011'den beri hükümet güçleri ve isyancılar arasında çıkan çatışmalar yaklaşık 1,2 milyon kişiye zarar verdi.

Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey Örgütü (SPLM-N), 2011 yılından bu yana Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürütüyor.