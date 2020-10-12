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Aktüel Sudan’da Beşir döneminde ordu ve emniyetten ihraç edilenler işe iadelerini istedi
Aktüel

Sudan’da Beşir döneminde ordu ve emniyetten ihraç edilenler işe iadelerini istedi

Yeniakit Publisher
2020-10-12 16:10:24 -
Sudan’da Beşir döneminde ordu ve emniyetten ihraç edilenler işe iadelerini istedi

HARTUM (AA) - Sudan’da eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in 1989’da askeri darbeyle iktidara gelmesinin ardından işlerine son verilen yüzlerce ordu ve emniyet mensubu haklarının verilmesini istedi.

Başbakanlık önünde toplanan, "Lütuf değil hakkımızı istiyoruz", "Yaşasın mücadelemiz " yazılı pankartlar taşıyan protestocular, Geçiş Hükümeti’nden kendilerine adaletli davranmasını, haklarının verilmesini ve işe iadelerini talep etti.

Beşir döneminde (1989-2019) keyfi olarak işten çıkartıldıklarını dile getiren eylemcilerden eski subay Mansur Ömer, “İşten çıkartılanlarla ilgili hükümetin herhangi bir karar almaması utanç verici. Görevden almaların iptali için siyasi bir adım atılmasını bekliyoruz.” dedi.

Emniyetten ihraç edilenlerden General İzzeddin es-Seyyid, “Devrimin ardından Geçiş Hükümeti’nin bize adaletli davranmasını bekliyorduk ancak lehimize hiçbir gelişme olmadı.” diye konuştu.

Sudan hükümetinin geçen sene ekim ayında ordu ve emniyetten ihraç edilenlerin durumunun incelenmesi amacıyla kurdurduğu komisyon, yaşları 65’in altında olanların işe iadelerini kararlaştırmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in, hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan protestolar sonucu 11 Nisan 2019’da askeri müdahaleyle devrilmesi sonrası 39 aylık geçiş döneminin ilk hükümeti, Eylül 2019’da Abdullah Hamduk başkanlığında kurulmuştu.






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