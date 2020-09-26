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Aktüel Sudan’da barış anlaşmasından sonra 8 bölgeli federal bir hükümet sistemi olacak
Aktüel

Sudan’da barış anlaşmasından sonra 8 bölgeli federal bir hükümet sistemi olacak

Yeniakit Publisher
2020-09-26 00:11:51 -
Sudan’da barış anlaşmasından sonra 8 bölgeli federal bir hükümet sistemi olacak

HARTUM (AA) - Sudan'da Egemenlik Konseyi üyesi Muhammed Hasan et-Teayişi, geçiş hükümet ile Devrimci Cephesi arasında 3 Ekim'de imzalanması beklenen nihai barış anlaşmasının 8 bölgeye dayalı federal bir hükümet sistemine onay verdiğini ifade etti.

Teayişi, yaptığı yazılı açıklamada, halihazırda 18 olan eyalet sayısını 8 bölgeye düşürecek anlaşmanın, “bölgelerin gerçek yetki ve yönetimlere sahip ve yurttaşlar arasındaki hakların vatandaşlık esaslarına dayalı olmasını” sağladığı ve bunların tamamının bir sonraki anayasada güvence altına alınacağını belirtti.

Barış anlaşmasının imzalanmasından sonraki 6 ay içinde bölgeler arasındaki sınırların, merkezi ve bölgesel yönetimlerin yapılarının ve yerel hükümet yetkililerinin belirleneceği egemenlik ve idare konulu bir konferans düzenleneceğini kaydeden Teayişi, anlaşmanın ülkede savaşa yol açan kalkınma ve kaynakların paylaşılmasıyla ilgili yanlışları düzelteceğini savundu.

Sudan'da, Geçiş Hükümeti ile çok sayıda silahlı muhalif grubu bünyesinde barındıran Sudan Devrimci Cephesi arasında 17 yıllık çatışmaya son veren barış anlaşması 31 Ağustos’ta Cuba’da parafe edilmişti.

Başbakan Abdullah Hamduk hükümetinin anlaşmaya yanaşmayan silahlı hareketleri ikna çabaları ise sürüyor.

Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit, 30 yıllık Beşir iktidarının devrildiği darbenin ardından Sudan Askeri Geçiş Konseyi ile silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla ara buluculuk girişimi başlatmıştı.

Sudan hükümeti, 9 Mayıs'a kadar ülkedeki tüm silahlı gruplarla kapsamlı barış anlaşması imzalayıp, Yasama Meclisini de kurarak geçiş döneminin tüm yönetim mekanizmalarını tamamlamayı hedefliyordu.

Cuba müzakereleri, batıdaki Darfur bölgesi, güneydeki Güney Kurdufan ve güneydoğudaki Mavi Nil eyaletleri ile ülkenin doğu, kuzey ve orta kesimlerindeki barış görüşmelerine odaklanıyor.

Ülkede kapsamlı barışın sağlanması, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ardından askeri darbeyle devrilmesi sonrası 21 Ağustos 2019'da kurulan ilk hükümetin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.




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