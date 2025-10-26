Sudan'da BAE destekli milisler orduya akrşı hızla ilerliyor

Sudan ordusu saldırıyı püskürttüğü yönünde açıklamalar yapsa da bölge kaynakları HDK'nın bölgede ilerleme sağladığını ifade ediyor.

Sudan'da ordu güçleriyle savaşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Pazar günü yaptığı açıklamada hükümet güçleriyle girdiği şiddetli çatışmaların ardından Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'de Sudan ordusuna bağlı 6. Piyade Tümeni'nin karargahını ele geçirdiğini duyurdu.

HDK yaptığı açıklamada karargahın ele geçirilmesinin çatışmaların seyrinde “çok önemli bir dönüm noktası” olduğunu ileri sürerek, “orduya binlerce ölüyü aşan ağır kayıplar verdirdiğini” iddia etti ve sivillerin güvenliğini sağlamak ve yerinden edilmiş insanların geri dönüşünü kolaylaştırmak için kurdukları paralel hükümetle koordinasyona işaret etti.

Kaçan siviller

Bölgeden aktarılan görüntülerde kentin çeşitli mahallelerinde şiddetli çatışmalar yaşandığını, bombardıman ve devam eden çatışmalar nedeniyle çok sayıda sivilin kaçtığı görülüyor.

El Faşir'in Darfur'da ordunun askeri varlığını sürdürdüğü son büyük şehir olduğunu belirten bölge kaynakları, şehrin kıtlık ve salgın hastalıklardan muzdarip olduğunu ve HDK'nın bu sabah şehre saldırmadan önce aylar önce kuşatma altına alındığını da ekledi.

Sudan ordusu, HDK'nın şehre beş koldan düzenlediği büyük bir saldırıyı püskürttüğünü söyledi ve çatışmayı aylardır yaşanan en şiddetli çatışmalardan biri olarak tanımladı.

Sudan Egemenlik Konseyi Cumartesi günü bir açıklama yayınlayarak uluslararası toplumu “HDK'nın suçlarını durdurmak için acilen harekete geçmeye” çağırdı ve onları “sivillere karşı ağır ihlaller yapmak ve devlet kurumlarını tahrip etmekle” suçladı.

Bu gelişmeler, BM tahminlerine göre Nisan 2023'te ordu ile HDK arasındaki savaşın patlak vermesinden bu yana 20.000'den fazla kişinin ölümüne ve yaklaşık 15 milyon kişinin yerinden edilmesine neden olan çatışmaların durdurulmasına yönelik yerel ve uluslararası çağrıların arttığı bir dönemde meydana geldi.

Kaynak: Mepa News