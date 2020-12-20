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Aktüel Sudan'da "Aralık Devrimi"nin ikinci yılı
Aktüel

Sudan'da "Aralık Devrimi"nin ikinci yılı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 00:13:35 -
Sudan'da "Aralık Devrimi"nin ikinci yılı

HARTUM (AA) - Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkesini yeniden ihtişamlı günlerine döndüreceklerini belirtti.

Burhan, "Aralık Devrimi" olarak adlandırılan ve ülkede yönetimin değişmesine yol açan kitlesel gösterilerin ikinci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı Twitter hesabından açıklama yaptı.

Burhan, paylaşımında, Ömer el-Beşir yönetiminin devrilmesine neden olan kitlesel protestoların ikinci yıl dönümünü tebrik etti.

"Ordunun devrimin ve kazanımlarının koruyucusu ve garantörü" olacağını vurgulayan Burhan, "Sudan'ı tekrar ihtişamlı günlerine döndüreceğiz." ifadesini kullandı.

Başbakan Abdullah Hamduk ise Twitter hesabından, "Büyük Aralık Devrimi'nin yıl dönümünde halkımızı selamlıyor, şehitlerimizi minnetle anıyorum. Devrimin tüm hedeflerinin yerine getirilmesi için atılan adımları ilerleteceğimize söz veriyorum. Hayat şartlarını ve ekonomiyi iyileştirmek önceliklerimiz arasında. Sudan’ın adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkartarak en önemli önceliklerimizden birini gerçekleştirdik." açıklamasını yaptı.

Binlerce Sudanlı, "Aralık Devrimi" olarak da adlandırılan halk protestolarının ikinci yılında, başkent Hartum, Kesele, Doğu Darfur ve Kadarif'in de aralarında bulunduğu birçok eyalette sokaklara indi.

Hayat pahalılığını ve hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren sloganlar atan protestocular, geçici hükümetin istifasını istemişti.

Polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Meclis çevresinde toplanan yüzlerce göstericiyi gaz bombası kullanarak dağıtmıştı.

- 30 yıllık Beşir rejimi sona erdi

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösteriler, kısa sürede ülke geneline yayılarak rejim karşıtlığına dönüştü.

Ordunun, 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona erdi.

Askerin yönetimi devralmasının ardından 5 Eylül 2019'da ülkede bir geçiş hükümeti kuruldu.

Geçiş hükümetinin Başbakanı Abdullah Hamduk, barışın sağlanması, eski rejimin sembol isimlerinin yargılanması, yasal reformlar yapılması, devlet kurumlarının, yargı ve ordunun yeniden yapılandırılması ve ekonomik durumun iyileştirilmesinin, geçiş döneminin en önemli konuları arasında yer aldığını açıklamıştı.

Sudan ekonomisi, yüksek enflasyon ve devalüasyon gibi nedenlerden ötürü zor dönemden geçiyor.

Sudan, darbeden bu yana hayat pahalılığı, akaryakıt ve ekmek sıkıntısının protesto edildiği gösterilere sahne oluyor.

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