Sudan'da altın madeninde göçük gündemde! Milyonlarca sudanlı çalışıyor: 720 milyon dolar altın ihraç etmişti

Sudan'ın kuzeyindeki Vadi Halfa kentinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte en az 10 işçi hayatını kaybetti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, Kuzey eyaleti sınırlarındaki kente 70 kilometre uzaklıkta bulunan Türkmen mevkiinde yer alan Cebel el-Ahmar maden sahasındaki kuyulardan birinde göçük meydana geldi.

Olayda ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca madenciyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Madenlerde ağır teçhizat kullanımının göçüklere neden olduğu ve bazı kuyulardaki yer altı sularının kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtilen haberde, enkaz altında hala kurtarılmayı bekleyen çok sayıda kişi olduğu kaydedildi.

Yeraltı zenginlikleri ile bilinen Doğu Afrika ülkesi Sudan'da, altının yanı sıra demir, bakır, krom, çinko, mika, gümüş gibi maden rezervleri bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sudan Merkez Bankası'na göre, ülke, geçen yılın ilk çeyreğinde 720 milyon dolar değerinde yaklaşık 12 ton altın ihraç etti.

Sudan'ın Kızıldeniz, Kuzey, Nil Nehri, Güney Kurdufan ve Batı Kurdufan gibi eyaletlerinde yaklaşık 2 milyon kişi geleneksel madencilik işlerinde çalışıyor.

Güney Sudan'ın 2011'de bağımsızlığını kazanmasının ardından petrol gelirlerinin dörtte üçünü, döviz kaynaklarının da yüzde 80'ine yakınını kaybeden Sudan'da, altın ana döviz kaynağı olarak önemli bir yer tutuyor.

İlginizi çekebilir→ Altın, dolar için İslam Memiş'ten dikkat çeken öneri! O tarihte 1550 TL'yi görecek: Altını ucuz almanın 5 formülü → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ TCMB döviz rezervleri azaldı, altında tahminini rezervler arttı: Kimse beklemiyordu, gündemi altüst etti!→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Türkiye'de o şirket duyurdu! Borsaya açılacak, altın üretecek resmen açıkladı: Altın, gümüş ve bakırı ihraç...→ TIKLAYINIZ