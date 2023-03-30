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Ekonomi TCMB döviz rezervleri azaldı, altında tahminini rezervler arttı: Kimse beklemiyordu, gündemi altüst etti!
Ekonomi

TCMB döviz rezervleri azaldı, altında tahminini rezervler arttı: Kimse beklemiyordu, gündemi altüst etti!

Yeniakit Publisher
2023-03-30 20:09:00 - 2023-03-30 20:09:46
TCMB döviz rezervleri azaldı, altında tahminini rezervler arttı: Kimse beklemiyordu, gündemi altüst etti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) döviz rezervleri geçen haftaya göre 2 milyar 592 milyon dolar azalırken, altın rezervleri 399 milyon dolar… TCMB döviz rezervleri azaldı, altın rezervleri arttı, yerleşiklerin döviz mevduatı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) döviz rezervleri geçen haftaya göre 2 milyar 592 milyon dolar azalırken, altın rezervleri 399 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB toplam rezervleri de 24 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 193 milyon dolar azalarak 124 milyar 694 milyon dolara geriledi. Verilere göre 24 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 592 milyon dolar azalışla 71 milyar 336 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 17 Mart’ta 73 milyar 928 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 399 milyon dolar artarak 52 milyar 959 milyon dolardan 53 milyar 358 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 24 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 193 milyon dolar azalışla 126 milyar 887 milyon dolardan 124 milyar 694 milyon dolara geriledi.

Euro mevduatında hızlı çözülme

Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 24 Mart haftasında parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 665 milyon dolar azaldı. Foreks, Ekonomim'e göre: Yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 996 milyon dolar düşerken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 669 milyon dolar azaldı. Yurtiçi yerleşiklerin toplam Euro mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak 2,1 milyar dolar düştü. Yine tüzel müşterilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış şekilde 1,6 milyar dolar geriledi.
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