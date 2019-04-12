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Sudan’a uhulet ve suhulet tavsiyesi

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore’yi ağırlayan Başkan Erdoğan, Sudan’daki askeri darbe ile ilgili, “Afrika ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz. Sudan bizim köklü tarihi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Temennim odur ki suhuletle, bir kardeşlik ağı içerisinde Sudan bu işi başarmalı ve normal demokratik süreci çalıştırmaya girmelidir” dedi.

12 Nisan 2019 Cuma 11:40
Sudan’a uhulet ve suhulet tavsiyesi

YENİ AKİT / ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore ile Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Sudan’daki gelişmeleri ilişkin, “Barış içinde bu dönemin atlatılması temennimdir” dedi. İlişkilere değinen Erdoğan, “Bu tarihi ziyaretin Burkina Faso’dan Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olduğunu belirtmek istiyorum. Ticaret rakamını beraber çalışarak arttırma kararımızı teyit ettik. Özel sektörümüzü Burkina Faso ile yatırım için teşvik ediyoruz. Girişimcilerimize sağladıkları destek nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

Burkina Faso’ye FETÖ teşekkürü

FETÖ ile mücadele vurgusu yapan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “İki ülkenin ilişkilerini geliştirecek bir alan da eğitim öğretimdir. Gerek Türkiye bursları ile gerek kendi imkanları ile 200 civarında Burkina Fasolu öğrencinin ülkemizde bulunmasından memnuniyet duyuyoruz. Terörle mücadele alanında karşılıklı işbirliğimizi ve ortak irademizi yeniledik. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yanımızda olan Burkina Faso’nun desteğine özellikle güveniyorum. Karşılıklı saygı ve eşit ortaklık düzeyinde Afrikalı ülkelerle ilişkilerimizi daha da ileriye taşımaya kararlıyız. Afrikalı dostlarımıza kendi sorunlarına yine kendi hassasiyetleri kendi dinamikleri çerçevesinde çözüm üretecek birikime fazlasıyla sahiptir. Suçluların iadesi anlaşmasını da en kısa sürede gerçekleştirmek suretiyle özellikle terör örgütü üyesi kişilerin iadesini karşılıklı olarak temin edeceğiz.”

Darbenin ne olduğunu ben bilirim

Sudan’daki darbeyi de değerlendiren Erdoğan, şöyle konuştu: “Malumunuz darbe ile gelmiş bir siyasetçi değilim. Belediye başkanlığımdan bu yana sürekli sandıkla gelen ve darbeye muhatap olan bir insanım. Darbenin ne olduğunu ve neler katıp neler götüreceğini bilen bir insanım. Bu dünya tuhaf bir dünya. Darbeye karşı olan insanların daha sonra darbecilerle nasıl iş tuttuklarını görüyoruz. Sudan bizim köklü tarihi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Bu köklü ilişkilerimizin tabii ki devamından yanayız. Temennim odur ki suhuletle, bir kardeşlik ağı içerisinde Sudan bu işi başarmalı ve normal demokratik süreci çalıştırmaya girmelidir diye inanıyorum. Milli uzlaşı temelinde ve barış içinde Sudan’ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir.”

Sudan darbeden çok çekti

Son dönemde Sudan’ın sıkıntılarını da bilen birisiyim. Bütün bu ekonomik sıkıntıları da aşmak suretiyle Sudan’ın bu durumu aşması bizim için önem arz etmektedir. Çok değişik haberler gelmektedir. Sayın Ömer Beşir ile ilgili evinde midir başka bir yerde midir bunlarla ilgili bilgi vermemiz mümkün değil. Ama barış içinde bu dönemin atlatılması temennimdir. Çünkü bu ülkeler bu tür darbelerden çok çekti ve her darbe çok ciddi bir kan kaybıdır. Bu kayba dost kardeş Sudan’ın muhatap olmasını doğrusu istemem.


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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 11:40
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Burkina Faso
  4. Roch Marc Cristian Kabore
  5. 15 Temmuz darbe girişimi

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