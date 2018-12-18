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Sudan, Yemen'deki koalisyona desteğe hazır

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkesinin Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona daha fazla askeri güç göndermeye hazır olduğunu kaydetti.

18 Aralık 2018 Salı 21:57
Sudan, Yemen'deki koalisyona desteğe hazır

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyaz er-Ruveyli, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da Sudan Devlet Başkanı Beşir ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kemal Abdulmaruf basına açıklama yaptı. Açıklamaya göre Beşir, görüşmede, "Sudan'ın Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona daha fazla askeri güç göndermeye hazır olduğunu" bildirdi.

Suudi Arabistan'ın istikrarının Arap ve İslam aleminin çabalarını güçlendireceğine işaret eden Beşir, "Harameyn'in güvenliğinin ülkesinin 'kırmızı çizgisi' olduğunu ve Suudilerle dayanışma kapsamında yaptıklarının 'kutsal görevden' ibaret olduğunu" vurguladı.

Beşir, ayrıca söz verildiği gibi Sudan güçlerinin Suudi Arabistan'da bulunmaya devam edeceğini çünkü bunun "etik ve değerlerle" alakalı bir durum olduğunu ifade etti. Sudan Genelkurmay BaşkanıOrgeneral Kemal Abdulmaruf, Suudi Arabistanlı mevkidaşının ziyaretinin, Kızıldeniz'in emniyeti, ulusal ve stratejik güvenlik başta olmak üzere bölgenin zorluklara maruz kaldığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Sudan güçlerinin koalisyon bünyesinde önemli roller oynadığına işaret eden Abdulmaruf, Suudi Arabistan'ın bunu fark ettiğini ve Sudanlı askerlerin cesaret ve iyi itibarını takdir ettiğini kaydetti.

Sudan Savunma Bakanı'yla da görüştü

Sudan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Ruveyli, Sudan Savunma Bakanı Avad Muhammed bin Avf ile de görüştü. Görüşmede Sudan Savunma Bakanı Bin Avf , ükesinin Suudi Arabistan'ın maruz kaldığı tüm tehdit ve tehlikelerle mücadele konusundaki tutumunun sabit olduğunu belirtti.

Bin Avf, Sudan'ın tutumunu dini görevler, inanç, kardeşlik ve ortak tarihin şekillendirdiğine işaret etti. Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Ruveyli de Sudan ordusunun cesareti, Suudi Arabistan'ın güney sınırındaki çatışmalarda gösterdiği büyük başarılardan övgüyle söz etti.

Ruveyli iki ülkenin savunma yeteneklerini geliştiren alanları kapsayacak şekilde Sudan ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğini güçlendirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Yemen'e asker göndermeye hazır olduğunu açıklamıştı

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyaz er-Ruveyli 3 gün sürecek resmi ziyaret için dün başkent Hartum'a gelmişti. Sudan şimdiye kadar resmi olarak Yemen'deki koalisyon operasyonlarına katılan güçlerinin sayısını açıklamadı ancak daha önce ülkenin Yemen'e altı bin asker göndermeye hazır olduğu belirtilmişti.

Sudan'da birçok parti ve milletvekili, Yemen'de Sudan ordu güçlerinin bulunmasının iki ülke halklarının ilişkilerine olumsuz yansıdığını belirterek, söz konusu güçlerin geri çekilmesi çağrısında bulunuyor.

Devlet Başkanı Ömer el-Beşir başta olmak üzere ülkedeki yetkililer ise her fırsatta Sudan güçlerinin Yemen savaşında yer almasının, "Suudi Arabistan'daki kutsalları koruma" amacı taşıdığını dile getiriyor.

 

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Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 21:57
  1. sudan
  2. Ömer el-Beşir

YORUM YAZ

  • Ankaralı AhmetAnkaralı Ahmet41 dk önce
    Ömer Beşir, ben de seni adam sanıyordum. Bütün kafir ülkeler seninle uğraşıyorlar diye. Meğer sen de bu tasmalı Suudlara yalakalık yapıyorsun. Yazıklar olsun sana. Seni seviyorduk, gözümüzden düştün. Yemen'de sivilleri öldüren katil Suudi arabistan koalisyonuna destek ha! Allah sizi bildiği gibi yapsın.

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