Sudan ve Etiyopya arasında 'su'dan sebeple gerilim!

Sudan, Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Mavi Nil Nehri üzerinde inşasını sürdürdüğü Hedasi Barajı'nı (Rönesans Barajı) yaz aylarında ikinci kez dolduracağını açıklayan komşusu Etiyopya’yı ülkesinin ulusal güvenliğini tehdit etmekle suçladı.

Mehdi, yaptığı yazılı açıklamada, "Etiyopyalılar, Temmuz 2020'de barajın ilk dolumunu yaparak, Sudan’a ve iyi komşuluk temellerine saldırdı. Önümüzdeki temmuzda barajın ikinci dolumunu planlamak suretiyle 20 milyon Sudanlı ve Sudan’ın ulusal güvenliğini tehdit ediyorlar." ifadesini kullandı.

Afrikalı liderler ve hükümet başkanlarına "zirve" çağrısı

Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, dün, Afrika Birliği ülkelerinin büyükelçileri ile görüştüğü çevrim içi görüntülü toplantıda, Nil Nehri'nin yukarı kıyıdaş ülkeleri arasında paylaşım krizi süren Hedasi Barajı konusunda tüm taraflar için kapsamlı ve tatmin edici çözüme ulaşılması için Afrika ülkelerinin desteğini talep etmiş, Afrikalı liderler ve hükümet başkanlarına zirve çağrısı yapmıştı.

Baraj krizinde, Sudan ile paralel hareket eden Mısır’ın Dışişleri Bakanı Samih Şukri de dün barajın ikinci dolumu öncesinde ülkesinin baraj dosyasındaki tutumu konusunda bilgilendirme amacıyla 6 Afrika ülkesini kapsayan tura çıkmıştı.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki müzakerelerden, anlaşmazlıklar nedeniyle 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Yüzde 79'u tamamlanan Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satarak döviz ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.