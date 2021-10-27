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Gündem Sudan ordusu muhalif lideri gözaltına aldı
Gündem

Sudan ordusu muhalif lideri gözaltına aldı

Darbe sonrası Sudan ordusunun başbakan dahil çok sayıda üst düzey siyasetçiyi gözaltına alması sonrası, üç muhalif liderin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 12:57:00 -
Sudan ordusu muhalif lideri gözaltına aldı

Sudan ordusunun hükümeti feshederek başbakan dahil çok sayıda üst düzey siyasetçiyi gözaltına alması sonrası, güvenlik güçlerinin önde gelen üç muhalif lideri daha gözaltına aldığı bildirildi.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, muhalif liderlerin aileleri, güvenlik güçlerinin gece yarısı evlere gelerek yakınlarını gözaltına aldığı bilgisini paylaştı.

Söz konusu muhaliflerin isimleri Sudan Meslek Odaları Birliği Başkanı İsmail el-Tac, Sudan Ümmet Partisi lideri Sıddık el-Mehdi ve eski Başbakan Danışmanı Halid es-Silik olarak açıklandı.

Muhalif liderlerin nereye götürüldüğü ve durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Olağanüstü hal ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, Hamduk'un dün akşam serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

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